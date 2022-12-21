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Із небезпечних регіонів України за останні місяці евакуювали 87 тисяч осіб

Евакуація зі звільнених територій триває.

Із небезпечних регіонів України за останні місяці евакуювали 87 тисяч осіб
Фото: ANSA

За останні місяці з небезпечних регіонів України евакуювалися близько 87 тисяч громадян.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

"За останні місяці з небезпечних регіонів Запорізької області виїхали понад 43 тисячі осіб. З Херсонщини - близько 34 тисяч, з Донеччини та Луганщини - орієнтовно 5 тисяч, з Харківщини - понад 5 тисяч громадян", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що евакуація зі звільнених територій триває. Зокрема, з Херсонської області евакуювалися більше 12 тисяч людей, з Харківської області - близько 23 тисяч.

Крім того, триває обов’язкова евакуація з Донецької області. Від її початку в безпечніші регіони вже перемістилися понад 33 тисячі громадян, серед них – близько 5 тисяч дітей і майже 2 тисячі маломобільних людей. 

В міністерстві нагадали, що повідомити про бажання евакуюватися можна, зателефонувавши на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Якщо виникають перебої зі зв’язком, надсилайте повідомлення у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, Мінреінтеграції виплатить по 100 тисяч гривень ще 474 звільненим з російського полону та 173 особам, які незаконно утримуються РФ. Таке рішення схвалила відповідна комісія міністерства.

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