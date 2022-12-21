Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
Заступниця фракції “Слуга народу” Янченко написала заяву на вихід з партії через поведінку Шуляк
Заступниця фракції “Слуга народу” Янченко написала заяву на вихід з партії через поведінку Шуляк
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Тюменська область Росії готувалась святкувати "возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави"
Тюменська область Росії готувалась святкувати "возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині виявлено тіла двох мирних громадян, вбитих росіянами під час окупації

Тіла загиблих були знайдені у Святогірську.

За минулу добу російські військові вбили двох жителів Донецької області і ще вісьмох поранили.

Про це заявив у Telegram очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“За 20 грудня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини: у Вугледарі та Торському”, – йдеться у повідомленні

Також у Святогірську правоохоронці виявили тіла двох цивільних, убитих під час окупації. Ще вісім людей в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, вчора російські окупанти знову обстріляли Курахове.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також