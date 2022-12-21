На Донеччині виявлено тіла двох мирних громадян, вбитих росіянами під час окупації

Тіла загиблих були знайдені у Святогірську.

За минулу добу російські військові вбили двох жителів Донецької області і ще вісьмох поранили.

Про це заявив у Telegram очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“За 20 грудня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини: у Вугледарі та Торському”, – йдеться у повідомленні

Також у Святогірську правоохоронці виявили тіла двох цивільних, убитих під час окупації. Ще вісім людей в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора російські окупанти знову обстріляли Курахове.