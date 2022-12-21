Володимир Зеленський вирушив до США з офіційним візитом

Це буде перша поїздка Зеленського за кордон від 24 лютого.

Президент України Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом у Сполучені Штати.

Про це голова держави повідомив у Twitter.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема із президентом Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", – поінформував глава держави.

Прессекретар президента Сергій Никифоров додав, що зустріч з Джозефом Байденом відбудеться 21 грудня. Президенти України і США обговорять всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету та відновлення територіальної цілісності.

Зеленський також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Журналіст Голосу Америки Остап Яриш уточнив, що Зеленський відвідає США за запрошенням американського колеги. Формальне запрошення США зробили минулої середи, 14 грудня. Українська сторона остаточно підтвердила візит 18 грудня.

За планом Зеленський проведе в США неповний день і вирушить до України. Маршрут і склад української делегації невідомий. Однак високопосадовець адміністрації підтвердив, що США консультували українську сторону з питань безпеки.

“У Вашингтоні в Зеленського буде дуже насичений графік. В обід Зеленський побачиться з Байденом в Білому домі, після цього буде зустріч з командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду, потім запланована пресконференція та спілкування з журналістами”, – розповів Яриш.

Ввечері український президент виступить зі спеціальним зверненням перед американським Конгресом. Напередодні у вівторок спікерка Ненсі Пелосі розіслала своїм колегам листа з проханням прийти на цю сесію особисто.

“Під візит Зеленського Білий дім планує офіційно оголосити один з найбільших пакетів військової допомоги на майже 2 млрд доларів, який серед іншого включатиме ППО Patriot. Навчання на цій системі відбудеться в третій країні, після чого її розмістять в Україні”, – додав журналіст.

Окрім того, у Білому домі сподіваються, що цього тижня Конгрес схвалить додаткове фінансування для України на майже 45 млрд доларів. Візит Зеленського та його промову до законодавців важливо розглядати також у цьому контексті – все це відбувається в ті дні, на коли заплановане голосування.

Посадовець адміністрації запевнив, що Байден не закликатиме Україну до переговорів з Росією. Навпаки – він працюватиме разом з Конгресом для того, аби забезпечити Україні якомога сильнішу позицію на полі бою протягом цієї зими. Зустріч президентів буде про солідарність, підтримку та координацію дій.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський прибув із візитом до Бахмута, міста у Донецької області, де ведуться запеклі бої з окупантами.