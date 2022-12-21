Росіяни хочуть відкрити у всіх банках на окупованій території відділення “Промсвязьбанку”

Росіяни планують відкрити в усіх приміщення всіх банків, що діяли на окупованих територіях, відділення єдиного банку “Промсвязьбанк”.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Цей російський банк перебуває під санкціями й відключений від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Окрім того, “Промсвязьбанк” здійснює операції для оснащення армії РФ. Тобто, окупанти навмисно переводять весь регіон в банк, який обслуговує воєнну промисловість.

“Тобто банк по суті є бутафорною конструкцією й перебуває в ізоляції, призначений лише для імітації банківської системи на ТОТ”, – зазначили у ЦНС.

Додамо, росіяни планують з 1 січня заборонити обіг гривні й наразі вилучають в бізнесу платіжні термінали справжніх банків.

Нагадаємо, СБУ затримала в Херсоні екскерівника банку РФ, який під час окупації вводив у місті "рубльову зону".