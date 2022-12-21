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Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон

Йдеться про “бої на землі”.

Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Фото: скріншот

Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута.

Про це заявив на прессконференції речник Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер, йдеться на сайті Пентагона.

“Що стосується Бахмута, ми продовжуємо спостерігати інтенсивні бої в районі Бахмута, причому російські війська досягають дуже поступових успіхів, і ми говоримо про “бої на землі” –- і, ви знаєте, знову ж таки, бої там деякий час були інтенсивними”, – зазначив.

Він додав, що Пентагон зосереджений на продовженні спілкуванні з Україною, союзниками та партнерами, щоб забезпечити українцям необхідну безпекову допомогу для успіхів на полі бою. 

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що російські війська змінили свою тактику у боях за Бахмут, який є ключовою мішенню ворога. Замість використання ротно-батальйонних порядків створює штурмові загони та групи, і вже ці групи діляться на підгрупи, які безпосередньо штурмують, а інші їх прикривають вогнем.

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