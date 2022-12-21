Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон

Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута.
Про це заявив на прессконференції речник Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер, йдеться на сайті Пентагона.
“Що стосується Бахмута, ми продовжуємо спостерігати інтенсивні бої в районі Бахмута, причому російські війська досягають дуже поступових успіхів, і ми говоримо про “бої на землі” –- і, ви знаєте, знову ж таки, бої там деякий час були інтенсивними”, – зазначив.
Він додав, що Пентагон зосереджений на продовженні спілкуванні з Україною, союзниками та партнерами, щоб забезпечити українцям необхідну безпекову допомогу для успіхів на полі бою.російські війська змінили свою тактику у боях за Бахмут, який є ключовою мішенню ворога. Замість використання ротно-батальйонних порядків створює штурмові загони та групи, і вже ці групи діляться на підгрупи, які безпосередньо штурмують, а інші їх прикривають вогнем.