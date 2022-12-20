На Херсонщині розпочався місячник добровільної здачі зброї

Особа, яка добровільно здала вогнепальну та холодну зброю, бойові припаси або вибухівку, звільняється від кримінальної відповідальності.

Відучора, 19 грудня, на території Херсонської області розпочався місячник добровільної здачі зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“З 19 грудня 2022 року на деокупованій території Херсонської області поліція проводить місячник добровільної здачі незареєстрованої вогнепальної та холодної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, вибухових матеріалів. Громадяни, які у вказаний термін добровільно здадуть до поліції зазначені незареєстровані належним чином предмети, будуть звільнені від кримінальної відповідальності”, - йдеться у повідомленні.

Поліція Херсонщини нагадала, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів є правопорушенням, за яке передбачена кримінальна відповідальність.

Зокрема, ст. 263 Кримінального кодексу України передбачено, що носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів чи вибухових речовин без передбаченого законом дозволу карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Крім того, носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу караються штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Водночас, законодавством передбачено, що особа, яка добровільно здала вогнепальну та холодну зброю, бойові припаси або вибухові речовини (матеріали), що зберігаються у неї без відповідного дозволу, звільняється від кримінальної відповідальності.

В поліції повідомили, що кваліфіковані консультації можна отримати за телефонними номерами:

Херсонське районне управління поліції: (098) 13-14-176, (095) 50-38-757.

відділ поліції № 1 Херсонського РУП (Дніпровський район): (095) 52-77-661.

відділ поліції № 2 Херсонського РУП (Корабельний район): (095) 50-38-786, (098) 13-47-828.

Бериславський районний відділ поліції (м. Берислав): (098) 13-47-762.

підрозділ поліції у смт Білозерка: (095) 50-38-915, (098) 13-47-907.

підрозділ поліції в смт Велика Олександрівка: (067) 79-07-154.

підрозділ поліції в смт Високопілля: (068) 93-14-848.

підрозділ поліції в смт Нововоронцовка: (068) 93-16-060.

Правоохоронці звертаються до жителів області із проханням - якщо вони володіють інформацією про громадян, які незаконно зберігають зброю, боєприпаси або вибухові предмети, негайно повідомляти про це до поліції.

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, мешканець Херсонської області підірвався на протипіхотній міні, яку залишили росіяни.