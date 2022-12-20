Резніков: протягом наступного року Україна отримуватиме "подарунки" у галузі військової допомоги

На 2023 рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції.

На наступний рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції, допомога надходитиме протягом усього року.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Американський ВПК уже працює. Тобто одна з ключових тем кожного "Рамштайну" – це обов'язково запуск потужностей виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні. На сьогодні вже відбулися замовлення, і не лише у США, а й у Німеччині, Франції, Словаччині, Чехії, Румунії та інших країнах", - сказав Резніков.

За словами міністра, замовлення вже надійшли і їх виробництва вже працюють над забезпеченням України.

"І я скажу відверто, не відкриваючи великих таємниць, на наступний рік у мене вже укладено багато контрактів на постачання нам необхідної і зброї, і амуніції до неї. І аналогічні контракти, я вже точно знаю, мене про це інформують міністри оборони чи секретарі оборони різних країн, що у них вже теж укладено контракти", - заявив Резніков.

Міністр зазначив, що Україна наступного року отримуватиме "подарунки" у галузі військової допомоги, причому протягом усього року.

"Хочу наголосити, що протягом усього року. Тобто системно та щомісяця, для того щоб забезпечити стабільність нашого спротиву, стабільність нашої можливості перемагати. Це дуже важливий аспект", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, цього тижня президент США Джо Байден підпише оборонний бюджет США на 2023 рік. Законопроєкт з оборонним бюджетом на 858 млрд доларів Сенат США схвалив 15 грудня, документ направили на підпис Байдену.

Закон передбачає військову допомогу іншим країнам, зокрема 800 мільйонів доларів – на безпекову допомогу Україні.