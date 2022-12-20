​Росіяни обстріляли з "Градів" Новоолександрівську тергромаду на Херсонщині

Російські війська обстріляли з РСЗВ “Град” село Гаврилівка Новоолександрівської тергромади.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

У населеному пункті пошкоджено школу, училище, сільраду, амбулаторію та будинок культури.

"Рашисти вкотре атакували виключно цивільну інфраструктуру. На щастя, через цю російську атаку жертв серед цивільного населення немає", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, сьогодні росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя. У Херсоні пошкоджено житлові будинки та квартири, господарських споруди, адмінбудівлі, типографію, заклад дошкільної освіти, лінії електропередачі та газопровід. Також було поранено двох людей.

На Херсонщині в одному з селищ міського типу загинув місцевий мешканець.