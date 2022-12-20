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​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)

У Херсоні пошкоджено житлові будинки та квартири, господарських споруди, адмінбудівлі, типографію, заклад дошкільної освіти, лінії електропередачі та газопровід.

​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупаційні війська знову обстріляли Херсонщину. В результаті є загиблий і двоє поранених.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, вранці 20 грудня внаслідок чергових обстрілів військовослужбовцями РФ населених пунктів Херсонщини в одному з селищ міського типу загинув місцевий мешканець.

Фото: gp.gov.ua

У Херсні двох цивільних госпіталізовано з травмами, отриманими через обстріли житлових масивів. Також у місті пошкоджено житлові будинки та квартири, господарських споруди, адмінбудівлі, типографію, заклад дошкільної освіти, лінії електропередачі та газопровід.

Масивні ворожі обстріли не вщухають.

Прокурори, слідчі та експерти працюють на місцях подій та продовжують документувати злочини росіян.

Оновлено. Станом на 15:18 росіяни  щільно обстрілюють Херсон, повідомив у Telegram перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Мешканців просять залишатися в безпечних місцях.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, за минулу добу росіяни 42 рази за добу обстріляли Херсонщину. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

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