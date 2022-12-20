У власність держави переходять російські активи, у тому числі, в сфері енергетики, вартістю сотні мільйонів гривень, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Лише впродовж кількох останніх місяців ДБР провело велику роботу з передачі активів групи компаній російської «Татнефті» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів з управління ними.

31 травня 2022 року у межах кримінального провадження отримано ухвали слідчого судді про накладення арештів на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній. Вони засновані російською нафтовою компанією «Татнефть», яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони російської федерації.

Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.

Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 мільйонів гривень.

Також працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора розслідують діяльність енергетичної компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго.

ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів російської федерації до вчинення злочинів на території України. Зокрема, й через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

11 листопада 2022 року Печерський районний суд міста Києва арештував частки у стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути особи підконтрольні високопосадовцям та депутатам російської федерації.

Зокрема, йдеться про частки в статутних капіталах: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Наразі слідчі ДБР перевіряють причетність до компанії VS Energy –заступника голови держдуми Росії Олександра Бабакова. Йому вже оголошено про підозру за ч. 3 ст 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України).

Активи компанії іншого колишнього депутата держдуми РФ і олігарха Андрія Молчанова – підприємство «АЕРОК», також арештовані та передані до АРМА.

Окрім цього заблоковано міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та об'єктів критичної інфраструктури Росії. Встановлено, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективним та енергоощадним обладнанням, необхідним для сталого функціонування низки стратегічних підприємств. Концерн займав друге місце у постачанні продукції для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. З 24 лютого 2022 року до росії поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн.

Серед іншого ДБР передало в управління АРМА 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.

Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії.

У червні минулого року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам. Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 млрд гривень.

Також завдяки ДБР в управління до АРМА передано скраплений газ, який хотіла протиправно реалізувати ПАТ «Укрнафта»

Рішення було ухвалено за матеріалами кримінального провадження ДБР щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ «Укрнафта» протягом квітня – травня 2022 року.

Працівники ДБР у червні 2022 року встановили, що під час воєнного стану у квітні поточного року ПАТ «Укрнафта» подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу.

На засіданні аукціонного комітету була погоджена біржа, запропонована ПАТ «Укрнафта», яка не мала ліцензії на проведення професійної діяльності на організованих товарних ринках. Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової.

Зокрема, переможцем на аукціоні визнано двох учасників із пропозицією цін близько 28 тис. гривень за тонну, хоча у той же день на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тис. гривень за тонну. Інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали.

Таким чином сума завданих збитків підприємству, у якому значна державна частка, може становити понад 300 млн гривень. ДБР арештувало зазначений скраплений газ.

На Івано-Франківщині за ініціативи ДБР суд передав в управління АРМА два підприємства, що належать росіянам.

Йдеться про виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб та завод карбамідних смол загальною площею понад 18 тис. кв. м.

Раніше за ініціативи Державного бюро розслідувань суд арештував частки в статутних капіталах цих підприємств, вартістю близько 70 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що їх фактичними власниками є громадяни Росії. Вони намагалися приховати це аби уникнути конфіскації майна у дохід держави. Росіяни створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність підприємств. Також встановлено, що ці підприємства ухилялись від сплати податків.

Нагадаємо, 7 листопада українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія “Укрнафта”, співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.

Сам олігарх відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”.