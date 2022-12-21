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Унаслідок ворожого обстрілу Вовчанська поранено літню жінку

Постраждалу госпіталізували, її стан – середньої тяжкості.

Унаслідок ворожого обстрілу Вовчанська поранено літню жінку
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Російські окупанти продовжують обстріли мирних мешканців прифронтових та прикордонних територій Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів області.

Про це повідомив у Telegram голова Харковської ОВА Олег Синєгубов.

“Вчора вдень внаслідок ворожого обстрілу в місті Вовчанськ зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості”, – йдеться у повідомленні.

Триває пожежа на цивільному промисловому об'єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару. Вогонь локалізований. На місці продовжують працювати пожежники, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання.

 

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 305 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався піти в наступ в районі села Масютівка Куп'янського району, але зазнав невдачі та відступив з втратами. Наші захисники надійно тримають позиції та нищать живу силу і техніку ворога. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на Перемогу.

Нагадаємо, на Харківщині двоє чоловіків підірвались на міні. 

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