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Втрати російської армії у війні з Україною сягнули 99 740 осіб

Розпочалася 301 доба російського широкомасштабного вторгнення.

Втрати російської армії у війні з Україною сягнули 99 740 осіб
Фото: Telegram-канал Народное Сопротивление Украины

Російська армія втратила на війні з Україною близько 99 740 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 510 окупантів, сім танків, літак і гелікоптер.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 99 740 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 002 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 979 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 972 (+12) од,
  • РСЗВ – 412 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 282 (+1) од,
  • гелікоптерів – 267 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 688 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 608 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+1).

 

Нагадаємо, вчора ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 25 населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка – Луганської та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

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