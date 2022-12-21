Втрати російської армії у війні з Україною сягнули 99 740 осіб

Російська армія втратила на війні з Україною близько 99 740 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 510 окупантів, сім танків, літак і гелікоптер.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 99 740 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 002 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 979 (+5) од,

артилерійських систем – 1 972 (+12) од,

РСЗВ – 412 (+2) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 282 (+1) од,

гелікоптерів – 267 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 688 (+8),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 608 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 178 (+1).

Нагадаємо, вчора ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 25 населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка – Луганської та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.