Окупанти для створення адміністрації на Луганщині завезли чиновників з Новосибірська

“Тепер ці люди мають імітувати “народну владу”.

Росіяни для створення адміністрацій на територіях окупованих територій України завозять чиновників з країни-агресора.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Так, для створення окупаційної влади в смт Біловодськ Луганської області росіяни звезли 15 чиновників з Новосибірська.

“Тепер ці люди мають імітувати “народну владу” й від громади прославляти окупацію та налагоджувати репресивну машину в населеному пункті”, – йдеться у повідомленні.

У центрі зазначають, що раніше ворог примусово вивіз до Луганська близько 30 мешканців Біловодська. Всіх їх підозрюють у “підтримці ЗСУ”.

“Ось це і є показовим моментом політики ворога на ТОТ, коли місцеве населення депортується, а на керівні посади привозять росіян”, – додали у ЦНС.

Нагадаємо, лікувальні заклади на окупованих територіях Луганської області російські загарбники перепрофільовують на військові шпиталі.