Уранці росіяни обстріляли Чернігівську область, у Херсонській продовжують обстріли уздовж правого берега Дніпра

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Черкащині та Київщині.

У Чернігівській області за минулу добу було пʼять обстрілів по Новгород-Сіверському району із артилерії, САУ та мінометів. Без жертв. Пошкоджено лінію електропередач, без електроенергії три села. Зранку – обстріл біля околиці села Михальчина Слобода, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській області сьогодні вночі по м. Середино-Буда Шосткинського району здійснено мінометний обстріл, пошкоджено дах одного нежитлового будинку, обірвані лінії електропередач. Інформація про постраждалих уточнюється. Вчора ввечері – артилерійський обстріл Зноб-Новгородської громади Шосткинського району. Внаслідок обстрілу загорілася майстерня аграрного ліцею, пошкоджено три легкових авто, трактор та автобус. Інформація про постраждалих уточнюється. За минулу добу – 83 удари, під обстрілами були Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська та Шалигинська громади.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоандріївка, Ольгівське, Малі Щербаки, Червоне, Степове, Плавні, Оріхів, Дорожнянка, Чарівне, Мала Токмачка, Залізничне, Новоданилівка, Новомиколаївка, Білогір'я, Тимирівка, Кам'янське. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів росіян. Деталі уточнюються.

У Дніпропетровській області неспокійно знову було у Нікопольському районі, росіяни обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Покровську громади. Минулося без постраждалих. У Покровській громаді пошкоджені з десяток приватних будинків та посподарських споруд, два газогони та лінія електропередач. У Мирівській громаді наслідки обстрілу з’ясовуються.

У Харківській області ворог продовжує обстріли мирного населення області у прикордонних територіях. Минулої доби під вогнем окупантів перебували міста Куп'янськ і Вовчанськ та села Вовчанської громади. Попередньо – без постраждалих.Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району сталася пожежа в житловому будинку. Цієї ночі в Ізюмському районі був обстріляний цивільний об'єкт промисловості в смт Андріївка, сталася масштабна пожежа. Попередньо – без жертв.

У Луганській області підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах Стельмахівки, Червонопопівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви. Шпиталі окупантів в області переповнені – не вистачає ліжок, речей, медичного персоналу, ще три цивільні лікарні передані на потреби бойовиків. Через значні втрати загарбники продовжують перепрофілювання лікарень у військові шпиталі.

У Донецькій області вночі були обстріли смт Гостре, пошкоджені електромережі.Постійні обстріли Мар'їнки, Бахмута, Вугледара. Вчора ввечері – ракетний удар по Костянтинівці. Пошкоджені приватні будинки та готель. Обстріли позицій та окраїн населених пунктів по лінії бойових дій в Очеретинській та Торецькій громадах. Активні наступальні дії в районі сел Красногорівка, Кам'янка, Веселе а також в районі Невельського. Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорка; штурмові дії ворога в районі селищ Північне, Південне, Шумів, Дружба, Магдалинівка, Диліївка та м. Залізне. За добу на Донеччині: троє загиблих, пʼятеро поранених.

У Миколаївській області вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері ворожі удари були завдані по населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає. Наслідки пошкоджень уточнюються.

У Херсонській області ворог продовжує обстрілювати населені пункти вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів: Дудчани, Милове, Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка. Є руйнації житлових будинків.

Також минулої доби російські окупанти знову атакували центр Херсона, сильно пошкоджено будівлю Херсонської ОВА. Постраждалих немає.

На території тимчасово окупованої Любимівської громади з боку окупаційних військ почастішали інтенсивні обстріли населених пунктів громади. Є пошкодження житлових будинків та підсобних приміщень, жертв серед населення немає.

У Новокаховській громаді від ворожих обстрілів зруйновано житловий будинок. Населені пункти Козацьке і Веселе під постійними обстрілами. Завозиться гуманітарна допомога, планується чергова евакуація.

Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену частину Херсонської області. Працює 149 базових та чотири пересувних станції мобільного зв’язку. Тривають роботи із розчищення доріг та вилучення вибухонебезпечних предметів. Мешканцям громад Херсонщини постійно надають гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.