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В Ізюмському районі окупанти влучили в об’єкт промислової інфраструктури

На щастя, внаслідок пожежі не було постраждалих.

В Ізюмському районі окупанти влучили в об’єкт промислової інфраструктури
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Ярослав Янушевич

В Ізюмському районі Харківської області внаслідок обстрілів окупантів сталася пожежа на об’єкті промислової інфраструктури.

Про це повідомив у Телеграм керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 2 години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури", – написав він.

На щастя, внаслідок пожежі не було постраждалих. На місцях події працюють рятувальники.

Нагадаємо, що електропостачання відновлено на 75% деокупованих територій Харківської області.

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