Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У вівторок, 20 грудня в Україні буде без опадів, лише у північній частині вранці та вдень невеликий мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму 2-7° тепла.

21 грудня у східних, Дніпропетровській, Полтавській областях помірний, вночі і у більшості північних областей невеликий сніг, вдень 22 грудня у західних, північних та місцями центральних областях помірний дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.

Температура вночі 0-6° морозу, в Карпатах 21 грудня 9-14° морозу, вдень від 1° морозу до 6° тепла, в четвер у південній частині до плюс 10°.

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.