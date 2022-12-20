На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сьогодні в Україні сніжитиме лише у північних областях

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Сьогодні в Україні сніжитиме лише у північних областях

У вівторок, 20 грудня в Україні буде без опадів, лише у північній частині вранці та вдень невеликий мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму 2-7° тепла.

21 грудня у східних, Дніпропетровській, Полтавській областях помірний, вночі і у більшості північних областей невеликий сніг, вдень 22 грудня у західних, північних та місцями центральних областях помірний дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.

Температура вночі 0-6° морозу, в Карпатах 21 грудня 9-14° морозу, вдень від 1° морозу до 6° тепла, в четвер у південній частині до плюс 10°.

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також