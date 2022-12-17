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У неділю в Україні буде до -10, місцями ожеледиця

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У неділю в Україні буде до -10, місцями ожеледиця
Фото: ukrinform.ua

У неділю, 18 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

Вночі невеликий сніг, у південно-східній частині, подекуди і в центральних областях дощ, вдень в Україні без істотних опадів.

Зниження температури протягом доби до 3° морозу- 2° тепла, в західних, північних та Вінницькій областях 2-7° морозу, місцями до 10° морозу; в південно-східній частині вночі та вдень 2-7° тепла, у Криму 5-10° тепла.

На дорогах, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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