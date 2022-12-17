Прикордоння Сумщини сьогодні обстрілювали 20 разів

Протягом суботи, 17 грудня ворог обстріляв прикордоння Сумської області із різних видів озброєння.

Про це повідомив у Телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Усього було 20 прильотів по Зноб-Новгородській, Середино-Будській та Шалигинській громадах.

Шалигинську громаду росіяни обстріляли із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Загалом було 13 прильотів із АГС та ще 8 автоматних черг.

Середино-Будську громаду російські війська обстріляли з мінометів. Було 2 прильоти.

У Зноб-Новгородській громаді 5 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

Унаслідок обстірілів постраждалих і руйнувань не було.