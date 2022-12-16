За день росіяни обстріляли 5 громад Сумщини

Сьогодні, 16 грудня, росіяни завдали 79 ударів по Білопільській, Есманській, Миколаївській, Середино-Будській та Хотінській громадам Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни чотири рази обстріляли Середино-Будську громаду - 16 мін зірвалися на прикордонні, було ще 20 прильотів із гранатометів.

По Миколаївській громаді було 4 прильоти з артилерії.

По Хотінській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 31 прильот, а з безпілотника росіяни скинули 2 вибухівки.

Також 3 міни розірвалися на прикордонні Білопільської громади.

По Есманьській громаді ворог ударив із мінометів, зафіксовано 3 прильоти.

При всіх обстрілах обійшлося без жертв.

Нагадаємо, Росія випустила сьогодні 76 ракет, близько 60 збили. Влучання зафіксовані, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Харкові та області. Енергетики заявили, що тримають ситуацію під контролем.