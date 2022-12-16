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До опівночі енергетики можуть повернути електроенергію в Бровари та Бориспіль

Ситуація із електропостачанням на Київщині поступово вирівнюється.

До опівночі енергетики можуть повернути електроенергію в Бровари та Бориспіль
Фото: EPA/UPG

Енергетики Київської області працюють, щоб до опівночі заживити Бровари та Бориспіль, а також повернутись у режим планових відключень.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“У Білій Церкві ситуація складніша, але маємо чіткий план відновлення. Прошу набратися терпіння та з розумінням поставитися до обставин”, - написав Кулеба. 

Він додав, що наразі через ракетну атаку у області постраждали чотири людини. Троє вже вдома, одна людина залишається у лікарні, її стан стабільний. 

Кулеба наголосив, що вся критична інфраструктура працює.

Нагадаємо, Росія випустила сьогодні 76 ракет, близько 60 збили. Влучання зафіксовані, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Харкові та області. Енергетики заявили, що тримають ситуацію під контролем. 

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