Лікарні Київщини отримали критично важливе обладання, зокрема апарати ШВЛ і УЗД

13 лікарень Київської області отримали критично важливе обладнання. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Ці медичні заклади у межах наступного етапу медреформи мають отримати роль “загальних” лікарень.

Окрім того, обладнання доставили до лікарень, що були пошкоджені росіянами під час тимчасової окупації регіону.

Загалом медустанови отримали понад 40 одиниць обладнання, серед якого апарати штучної вентиляції легень, УЗД-апарати, лапароскопічні стійки, монітори пацієнта, операційні монітори, анестезіологічні апарати, біохімічні аналізатори тощо.

Фото: МОЗ

“Наразі ми суттєво посилюємо матеріально-технічну базу наших лікарень, які увійдуть до спроможної мережі медичних закладів. По кожному із медзакладів була зібрана потреба, аби чітко розуміти, якого саме обладнання їм не вистачає для надання якісної медичної допомоги. Велика подяка міжнародним партнерам за те, що в цей складний час готові підтримувати розвиток наших медичних закладів”, – розповів заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

Надане обладнання дозволить розширити перелік діагностичних та лікувальних послуг для населення

Фото: МОЗ

Обладнання було закуплено благодійною організацією ADRA, яка працює над покращенням надання медичної допомоги для населення. У рамках проєкту організація планує витратити 825 000 доларів.

За словами заступника міністра, з початку повномасштабної війни до медичних закладів Київщини доставлено майже 600 одиниць медичного обладнання.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська оголосила одним з пріоритетів роботи її благодійної Фундації збір на відновлення міської лікарні в Ізюмі.