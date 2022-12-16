Лікарні Київщини отримали критично важливе обладання, зокрема апарати ШВЛ і УЗД

13 лікарень Київської області отримали критично важливе обладнання. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Ці медичні заклади у межах наступного етапу медреформи мають отримати роль “загальних” лікарень.
Окрім того, обладнання доставили до лікарень, що були пошкоджені росіянами під час тимчасової окупації регіону.
Загалом медустанови отримали понад 40 одиниць обладнання, серед якого апарати штучної вентиляції легень, УЗД-апарати, лапароскопічні стійки, монітори пацієнта, операційні монітори, анестезіологічні апарати, біохімічні аналізатори тощо.
Надане обладнання дозволить розширити перелік діагностичних та лікувальних послуг для населення
За словами заступника міністра, з початку повномасштабної війни до медичних закладів Київщини доставлено майже 600 одиниць медичного обладнання.
Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська оголосила одним з пріоритетів роботи її благодійної Фундації збір на відновлення міської лікарні в Ізюмі.