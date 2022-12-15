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Україна отримає від ЄС €50 млн на відновлення критичної інфраструктури Київщини

Кошти підуть на ремонт систем постачання електрики, води, тепла, водовідведення та управління відходами у звільнених від окупації громадах області.

Україна отримає від ЄС €50 млн на відновлення критичної інфраструктури Київщини
Бучі перекрита вулиця через роботи з ремонту дахів будинків, 26 листопада 2022
Фото: facebook/Бучанська міська рада.

Євросоюз виділив Україні 50 млн євро на відновлення критичної інфраструктури Київської області в межах дії НЕФКО.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Кошти скерують на ремонт систем постачання електрики, води, тепла, водовідведення та управління відходами у звільнених від окупації громадах Київської області.

Гранти виділили на відновлення інфраструктури в населених пунктах Ірпінь, Буча, Велика Димерка, Гостомель, Димер, Славутич, Немішаєве, Калинівка, Дмитрівка, Іванків, Бородянка, Пісківка та Борщагівська громада.

"Виділення грантових 50 млн євро стало можливим завдяки домовленості Європейського Союзу та міжнародної фінансової організації НЕФКО (Nefco - the Nordic Green Bank), заснованої урядами Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції", - зазначили у відомстві.

За інформацією Мінінфраструктури, суттєве виконання робіт по проєкту очікується на початку 2023 року.

Нагадаємо, за інформацією уряду, для реалізації програми екстреного відновлення Україні у 2023 році знадобиться $17 млрд.

Як повідомив Президент Володимир Зеленський, обсяг плану швидкої відбудови України охоплює понад 50 тисяч обʼєктів у 11 областях.

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