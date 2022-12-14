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ВАКС заочно арештував заступника голови правління "Укргазбанку"

Після його затримання та доставлення до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.

ВАКС заочно арештував заступника голови правління "Укргазбанку"
Фото: Lb.ua

Суддя Вищого антикорупційного суду призначив тримання під вартою ще одному підозрюваному в справі розкрадання коштів "Укргазбанку".

Як повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йдеться про заступника голови правління фінустанови.

За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво банку забезпечило укладення 52 фіктивних договорів з так званими "агентами", які нібито залучали до банку великих клієнтів, і безпідставно перерахувало понад 206 млн грн за їхні "послуги".

У прокуратурі зазначили, що наразі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам злочину, серед яких колишній керівник Нацбанку, який на той час обіймав посаду голови правління "Укргазбанку", колишні та чинні високопосадовці банківських установ. 

У САП додали, що після затримання заступника голови правління "Укргазбанку" та доставлення до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід для колишнього директора департаменту "Укргазбанку", який є підозрюваним у справі про заподіяння банку 206 млн збитків.

До цього НАБУ оголосило в розшук ексглаву НБУ Кирила Шевченка по справі "Укргазбанку". Шевченко і ще два колишні посадовці не приходили до слідчого.

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