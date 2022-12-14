В Європарламенті підозрюють Qatar Airways в корупції

Підозри виникли на фоні скандалу із ймовірною корупцією між європарламентарями та Катаром за право проведення чемпіонату світу з футболу.

Європейські парламентарі хочуть перевірити, чи Катар неправомірно вплинув на ключову угоду про повітряний транспорт, яка надає Qatar Airways необмежений доступ до ринку ЄС, і шукають способи загальмувати вигідну угоду. Каріма Деллі, голова транспортного комітету парламенту, застрегіє, що Катар міг втрутитися у внутрішні обговорення парламенту.

Про це повідомляє Politico.

“З п'ятниці (9 грудня, - ред.) Брюссель здригається від звинувачень у тому, що емірат Перської затоки купив собі вплив у Європарламенті. Колишній віце-президент парламенту Єва Кайлі є найвідомішою з тих, кого було заарештовано у рамках поліцейського рейду, коли також посадили трьох інших людей у в’язницю. Було повернуто понад 1,5 мільйона євро підозрюваних платежів”, - йдеться у повідомленні.

Каріма Деллі, голова транспортного комітету парламенту, який вів переговори про угоду, підняла тривогу в електронному листі, отриманому журналістами. Деллі, французький депутат Європарламенту від групи Зелених, попередила, що Катар міг втрутитися у внутрішні обговорення угоди в парламенті.

«Враховуючи останні події, надання згоди на цю угоду на цьому етапі може бути складним, доки не буде встановлено, що умови були прозорими та неупередженими», — написала вона в листі координаторам політичних груп у своєму комітеті.

З точки зору потенційної відмови від ратифікації угоди, яка була укладена минулого року, вона додала, що комітет повинен отримати вказівки від Європейської комісії «швидко повідомити нас про поточний процес ратифікації авіаційної угоди між ЄС і Катаром і повідомити нас, коли очікується початок процедури погодження».

Також Деллі заявила, що була шокована викриттям платежів, які здійснюються Катаром.

«Зрозуміло, що я підтримую кожне вчорашнє слово президентки Роберти Мецоли. Вона справедливо нагадала нам, що «нас атакують!». Я поділяю її бажання пролити повне світло на втручання та корупцію, нібито організовані Катаром у нашій установі", - заявила вона.

Зазначається, що авіаційні переговори між ЄС і Катаром піддалися різкій критиці з боку європейських авіакомпаній, які побоювалися недобросовісної конкуренції з боку рейсів Qatar Airway до пунктів призначення по всій Азії, а також прямих конкурентів Qatar Airways у Перській затоці, чиї сполучення з Європою залишаються обмеженими.

Угода замінює серію двосторонніх угод і була продана її спонсорами як спосіб забезпечення чесної конкуренції та єдиних соціальних і трудових стандартів. Однак це було засуджено частиною європейського авіаційного сектору.

Нагадаємо, Європейський парламент 13 грудня вирішив звільнити з посади віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі, яка представляла грецьку соціалістичну партію PASOK, через підозри в корупції.

12 грудня бельгійські слідчі обшукали офіси Європейського парламенту в Брюсселі у рамках розслідування ймовірних хабарів від Катару, що приймає чемпіонат світу з футболу.

Бельгійська поліція заарештувала чотирьох осіб, серед яких є віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, депутатка від Греції. Кайлі відсторонили від виконання обов’язків, її також виключили з групи соціалістів і демократів у парламенті та грецької лівоцентристської партії Pasok.

Попередньо відомо, що троє інших обвинувачених є громадянами Італії. Катар заперечує будь-які правопорушення. Чотирьом підозрюваним, заарештованим бельгійською поліцією, оголосили обвинувачення в “участі в злочинній організації, відмиванні грошей і корупції”, йдеться в заяві прокуратури.

Раніше прокуратура провела обшук у будинку депутата-соціаліста Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який публічно підтримував Катар. У нього вилучили компʼютерну техніку, але не арештували.