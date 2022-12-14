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Молдова збирається судитися з “Газпромом”

В Молдові заявили, що їхня енергетична криза породжена "Газпромом" і Кремлем.

Молдова збирається судитися з “Газпромом”
Фото: EPA/UPG

Віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявив, що Кишинів подасть до суду на російський "Газпром" за невиконання підписаного з Moldovagaz контракту, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інтерв’ю Спину виданню DW.

"Енергетична криза, яку зараз переживає Молдова, породжена "Газпромом"-Кремлем. І я хочу, щоб мене почули, коли я це говорю. Якби цей концерн сьогодні виконував свої контрактні зобов'язання з Молдовою, енергетична криза зникла б, і всі були б забезпечені газом та енергією", – зауважив молдовський віцепрем’єр.

За його словами, те, що Молдова змушена купувати газ і електроенергію на ринку – це вина "Газпрому", і молдовські юристи вже відпрацьовують деталі, щоб подати на російський концерн до суду за невиконання контракту. Влада країни також буде просити відшкодування заставних збитків, тому що через них змушені були перерозподіляти гроші з інших сегментів, брати кредити.

Спингу нагадав, що молдовська компанія Moldovagaz підписала з "Газпромом" контракт, і той не вимагав його розірвати чи змінити умови, аби зменшити обсяги постачання газу: "Вони просто ігнорують свої зобов'язання. І вони за це заплатять".

Зазначається, що у жовтні Кремль знизив постачання газу Молдові на 30% від контрактного обсягу. А фактично з 1 листопада урізав газ наполовину. Таке урізання означало, що Молдова втрачає також головне джерело електроенергії.

У листопаді "Газпром" погрожував ще більше скоротити постачання газу до Молдови, але потім передумав

Нагадаємо, "Газпром" пригрозив скоротити постачання газу до ЄС через Україну. Зокрема, в компанії заявили, що деякі обсяги газу, призначені для Молдови, залишаються в Україні, і попередили, що обмежать обсяги транзиту з 28 листопада відповідно до кількості газу, що не доходить до молдовських споживачів.

Оператор ГТС України відповів, що "Газпром" грубо маніпулює фактами для обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн.

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