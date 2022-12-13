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Двох чиновників КМДА підозрюють у недбалості на мільйон гривень на оренді ринку «Рибалка»

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Двох чиновників КМДА підозрюють у недбалості на мільйон гривень на оренді ринку «Рибалка»
Фото: Київська міська прокуратура

Двох чиновників КМДА підозрюють у недбалості на мільйон гривень на оренді ринку «Рибалка». Керівникам Департаменту комунальної власності м. Києва повідомлено про підозру. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору Департаменту комунальної власності м. Києва та його першому заступнику в службовій недбалості, внаслідок якої столична громада недоотримала понад 1,1 млн грн за оренду майна (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між Департаментом комунальної власності м. Києва та приватною фірмою був укладений договір про оренду цілісного майнового комплексу «Ринок «Рибалка», розташованого на вул. Набережне шосе.  При цьому орендна плата становила близько 110 тис. грн за місяць.

У подальшому, на підставі звернення орендаря, директор Департаменту створив комісію для перевірки стану цілісного майнового комплексу. За результатами перевірки були складені акти про неможливість використання орендарем цього майна через проведення робіт з ліквідації наслідків зсуву ґрунту на торгівельні павільйони. 

Зазначені акти стали підставою для припинення нарахування орендної плати з грудня 2018 року по жовтень 2019 року.

Разом з тим, встановлено, що складення таких актів не передбачено чинним законодавством, а порядок вирішення спорів в частині придатності об’єкта до оренди відноситься до компетенції суду.

Крім того, з’ясувалося, що під час проведення робіт з ліквідації наслідків зсуву ґрунту розібрано та демонтовано комунальне майно - металоконструкції, павільйон та паркан. Однак, як встановило слідство, потреби у знятті устаткування ринку не було, а отже у період з жовтня 2018 року по жовтень 2019 року цілісний майновий комплекс міг використовуватися за цільовим призначенням.

Внаслідок несумлінного виконання службових обов’язків щодо забезпечення контролю за виконанням умов укладеного договору, а також звільнення орендаря від орендної плати у спосіб, не передбачений законодавством, територіальній громаді міста Києва завдано матеріальної шкоди на суму 1 млн 112 тис. грн у вигляді недоотриманих щомісячних орендних платежів.Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві.

Згідно з інформацією на сайті Департаменту комунальної власності Києва, його директором з 5 листопада 2014 року є Андрій Гудзь, а першим заступником з 4 квітня 2016 року - Олег Шмуляр

Раніше директору Департаменту комунальної власності м. Києва та його першому заступнику було повідомлено про підозру за чотирма аналогічними епізодами, пов’язаними з порушеннями при розрахунках орендної плати за користування комунальним майном.

Нагадаємо, в жовтні цього року працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління майном Київської міської державної адміністрації, який незаконно передав право власності на державне майно профспілкам. Загальна кількість незаконно переданих об'єктів склала понад 230.

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