Туреччина відкрила нафтове родовище на північному сході країни, - Ердоган

Туреччина відкрила нове нафтове родовище у районі гори Габар на північному сході країни. Чистий обсяг виявлених запасів нафти становить 150 млн. барелів.

Про це повідомляє турецьке інформагентство Анадолу.

Президент Турції Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що вартість запасів оцінюється приблизно у 12 мільярдів доларів.

"Це одне з 10 найбільших родовищ, відкритих на суші в 2022 році", - зазначив турецький лідер.

Він додав, що із чотирьох свердловин у цьому регіоні, який має дуже високу якість нафти, видобувається 5 тис. барелів нафти на день.

Ердоган сказав, що обсяг щоденного видобутку турецької національної нафтовидобувної компанії Türkiye Petrolleri, який п'ять років тому складав близько 40 тис. барелів, сьогодні збільшився до 65 тис. барелів на добу.

За його словами, влада Туреччини планує збільшити щоденний нафтовидобуток до 100 тис. барелів до століття Турецької Республіки за рахунок додаткових сейсмічних досліджень, нарощування робіт з буріння та впровадження методів підвищення продуктивності.

«У той час як багато нафтових і газових компаній «опустили руки» в період пандемії, Türkiye Petrolleri прискорила свою діяльність з розвідки та видобутку», - розповів президент Ердоган.

За його словами, тільки 2021 року було відкрито ще 34 родовища, і Туреччина додала до своїх поточних запасів ще 71 мільйон барелів.

Нагадаємо, 5 грудня набули чинності нафтові санкції проти Росії. Приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а також заборонено морське транспортування сирої нафти до третіх країн.

Обмеження максимальної ціни діє і для нафтопродуктів та оливи. Прайскеп ухвалили країни Євросоюзу, G7 і Австралія.

Раніше президент Володимир Зеленський називав пропозицію Польщі і Балтії в $30 більш слушною пропозицією. Після затвердження 60 доларів він зазначив, що серйозним рішення встановити таку межу не назвеш.