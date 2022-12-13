БЕБ арештувало ТМЦ пов’язаної з Росією та Білоруссю компанії на понад 50 млн грн

За результатами обшуків складських приміщень компанії, яка підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) вилучили 8 транспортних засобів, комплектуючі та автозапчастини. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), набутих протиправним шляхом, становить понад 50 млн грн. Ухвалами районного суду м. Києва на згадані ТМЦ накладено арешт.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

БЕБ встановлено, що в період 2020 – 2021 років службові особи компанії купували автомобілі та запчастин до них через підконтрольних фізичних осіб – підприємців, через договори комісії. Безпосередніми постачальниками товару в багатьох випадках були компанії з Росії та Білорусі. Використання такої схеми призвело до ненадходження до бюджету України понад 21 млн грн податків.

Наразі вживаються заходи щодо визначення повного кола причетних до протиправної діяльності осіб, притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

“БЕБ, у межах своїх повноважень, розслідує правопорушення в економічній сфері компаній, що прямо або опосередковано пов’язані з росією та білорусією. Майно, вилучене в межах цих кримінальних проваджень, вже приносить дохід нашій державі. Україна вже отримала понад 2,2 млрд гривень доходів завдяки арештованим БЕБ активам РФ та РБ”, - зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212, КК України) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше АРМА придбало військові облігації на 600 млн грн за рахунок арештованого російського аміаку. З метою максимально швидкого перерахування цих коштів для потреб ЗСУ, за погодженням з Кабінетом Міністрів України проводиться придбання військових облігацій.