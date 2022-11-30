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АРМА придбало військові облігації на 600 млн грн за рахунок арештованого російського аміаку, - БЕБ

Вже реалізовано три партії арештованого аміаку на загальну суму понад 910 мільйонів гривень. З них на 600 млн грн придбано військові облігації.

АРМА придбало військові облігації на 600 млн грн за рахунок арештованого російського аміаку, - БЕБ
Фото: БЕБ у Facebook

Національним агентством з розшуку та менеджменту активів було реалізовано чергову партію російського аміаку, арештованого співробітниками Бюро економічної безпеки України.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

З метою максимально швидкого перерахування цих коштів для потреб ЗСУ, за погодженням з Кабінетом Міністрів України проводиться придбання військових облігацій.

"Співробітники БЕБ, в межах досудових розслідувань кримінальних проваджень в економічній сфері, арештовують майно, що належить компаніям та фізичним особам Росії та Білорусі. Арешти здійснюється також і з метою унеможливлення продажу та виведення цих актів за кордон. Наразі вже продано три партії арештованого аміаку на загальну суму понад 910 мільйонів гривень. З них на 600 млн грн вже придбано військові облігації. Спільними зусиллями забезпечуємо фінансування та підтримку ЗСУ. Разом наближаємо нашу перемогу у боротьбі з російським агресором", - зазначив директор бюро Вадим Мельник.

Пресслужба бюро зазначає, що військові облігації є механізмом прямої підтримки бюджету та армії в умовах війни.

У БЕБ нагадують, що бюро арештувало понад 42 тис. тонн аміаку. Ці товарно-матеріальні цінності належать суб’єктам господарської діяльності РФ, були вилучені детективами БЕБ в межах досудових розслідувань у кримінальних провадженнях та передані в управління АРМА.

Раніше БЕБ передало до ЗСУ понад 2 млн пачок цигарок. Вилучені тютюнові вироби не були призначені для реалізації на території України, проте є придатними для споживання.

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