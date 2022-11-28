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Україна розраховує на повне відключення банків РФ від SWIFT у 9-му пакеті санкцій, – Шмигаль

Також Україна очікує на заборону в’їзду росіян до країн ЄС.

Україна розраховує на повне відключення банків РФ від SWIFT у 9-му пакеті санкцій, – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Україна розраховує, що в 9-му пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії буде передбачено повне повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян РФ.

Про це повідомив Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що прем’єр-міністр провів зустріч з міністрами закордонних справ Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

"Основними темами нашої зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора. У 9-му санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста", – йдеться у повідомленні.

 

Шмигаль додав, що під час зустрічі сторони приділи значну увагу енергетичній сфері й обстрілам Росією критичної інфраструктури України.

"Подякував північноєвропейським та балтійським країнам за їхню допомогу з енергетичним обладнанням. Ця підтримка допомагає українцям залишатися незламними та продовжувати боротьбу проти варварської російської агресії", – зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, до Києва сьогодні прибули з візитом міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції.

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