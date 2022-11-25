Благодійні фонди та волонтерів відзначать за надану допомогу

Усі охочі можуть номінувати на відзнаку волонтерів, які найбільш активно допомагають Україні під час повномасштабного вторгнення.

2 грудня у Києві Нова пошта вручить спеціальні відзнаки системним та ефективним фондам, які допомагають країні у найвідповідальніший час в її історії. Також відзнаки отримають волонтери, яких номінують самі українці.

2014 року Нова пошта започаткувала проєкт «Гуманітарна пошта України». Завдяки йому благодійні фонди та волонтери перевозять гуманітарні вантажі безкоштовно, адже за доставку сплачує Нова пошта. За понад 8 років співпраці адресати отримали 40 000 тонн допомоги, а це вага 140 легендарних літаків «Мрія».

Аби подякувати за плідну співпрацю, Нова пошта анонсувала проєкт-відзнаку «Гуманітарні сили України». Крім того, у межах проєкту всім охочим пропонують номінувати на відзнаку волонтерів, які найбільш активно допомагають Україні під час повномасштабного вторгнення. Зробити це можна за посиланням: https://humanitarian.novaposhta.ua/volunteersaward

«За вісім років роботи “Гуманітарної пошти України” до проєкту долучилися 640 фондів, разом з якими ми допомогли майже вісьмом мільйонам людей. Від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022-го ми щомісяця доставляємо тисячі тонн гуманітарного вантажу для наших захисників та мирних українців, що постраждали від війни. За цими цифрами стоїть титанічна праця волонтерів, благодійників, громадських та благодійних організацій. Від імені всієї країни Нова пошта хоче подякувати тим, хто тримає гуманітарний тил України», — говорить Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній Нова пошта.

Відзнаку українським фондам вручатимуть у десятьох категоріях: «Допомога ЗСУ», «Допомога захисницям», «Гуманітарна допомога», «Допомога дітям», «Допомога літнім людям», «Допомога тваринам», «Медична допомога», «Допомога в регіонах». У номінації «Регулярна допомога» відзначать фонди, які працюють з «Гуманітарною поштою України» з 2014 року, а в номінації «Потужна сила» — фонди, що надали найбільшу за обсягами підтримку.

Перелік фондів, що отримають відзнаку, створений на основі бази даних «Гуманітарної пошти України» з урахуванням кількості й ваги відправок, категорій надання допомоги та її системності тощо.