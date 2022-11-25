Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"
Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини, – Шмигаль

У багатьох громадах деревина – основний ресурс для опалення.

Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини, – Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“У багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі – основний ресурс для опалення. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення”, – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр додав, що водночас держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

 

Раніше прем'єр-міністр говорив про те, що наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у її споживанні. Після російської атаки 23 листопада заживлена майже вся критична інфраструктура України: водоканали, системи водовідведення, теплокомуненерго, котельні, лікарні, газорозподільча інфраструктура, шахти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також