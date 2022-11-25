Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини, – Шмигаль

У багатьох громадах деревина – основний ресурс для опалення.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“У багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі – основний ресурс для опалення. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення”, – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр додав, що водночас держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

Раніше прем'єр-міністр говорив про те, що наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у її споживанні. Після російської атаки 23 листопада заживлена майже вся критична інфраструктура України: водоканали, системи водовідведення, теплокомуненерго, котельні, лікарні, газорозподільча інфраструктура, шахти.