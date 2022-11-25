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Фото: Краматорська міська рада у Telegram

Російські військові завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю медичної інфраструктури, пошкоджені багатоповерхівки.

Про це повідомляє у Telegram Краматорська міська рада.

"Черговий ворожий ракетний удар по Краматорську... Зруйнована будівля медичної інфраструктури, пошкоджено 3 багатоповерхівки", – поінформував мер міста Олександр Гончаренко.

Фото: Краматорська міська рада у Telegram

Фото: Краматорська міська рада у Telegram

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, внаслідок ворожого ракетного удару по Краматорську пошкоджені багатоповерхівки, поранено восьмирічного хлопчика.