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Росіяни вдарили ракетами по Краматорську: зруйнована будівля медичної інфраструктури

Пошкоджені будинки.

Росіяни вдарили ракетами по Краматорську: зруйнована будівля медичної інфраструктури
Фото: Краматорська міська рада у Telegram

Російські військові завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю медичної інфраструктури, пошкоджені багатоповерхівки.

Про це повідомляє у Telegram Краматорська міська рада.

"Черговий ворожий ракетний удар по Краматорську... Зруйнована будівля медичної інфраструктури, пошкоджено 3 багатоповерхівки", – поінформував мер міста Олександр Гончаренко.

Фото: Краматорська міська рада у Telegram

Фото: Краматорська міська рада у Telegram

Інформації про постраждалих наразі немає. 

 

Нагадаємо, внаслідок ворожого ракетного удару по Краматорську пошкоджені багатоповерхівки, поранено восьмирічного хлопчика. 

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