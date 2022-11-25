Україна отримала від USAID 80 генераторів для роботи критичної інфраструктури, – Брінк

Ця допомога – частина відповіді США на постійні російські ракетні атаки.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні 80 генераторів для для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури.

Про це повідомила у Twitter пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, у той час, коли Росія намагається зруйнувати енергосистему України і відключити світло і загалом електропостачання, USAID Україна надає 80 генераторів, щоб підтримувати роботу об'єктів критичної інфраструктури.

"Ця допомога є лише частиною відповіді США на жорстокі й постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру України. Ми продовжуємо стояти з Україною", – зазначила Брінк.

Нагадаємо, Франція направила до України 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.