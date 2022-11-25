Франція надала Україні 100 потужних генераторів

Франція направила до України 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила у Twitter голова МЗС Франції Катрін Колонна.

"100 французьких генераторів вже на шляху до України. Нагадуємо, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами", – наголосила Колонна.

Pour aider la population à tenir, la France envoie 100 générateurs de forte puissance en #Ukraine, alors que la Russie veut faire de l’hiver une arme de guerre.

100 🇫🇷 generators are on their way to Ukraine 🇺🇦. Reminder: strikes against civilian infrastructures are war crimes. https://t.co/fcK9dkaqE0 pic.twitter.com/6sl8U4S5UU — Catherine Colonna (@MinColonna) November 25, 2022

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон назвав будь-який удар по цивільній інфраструктурі воєнним злочином, який не може залишатися безкарним.