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Франція надала Україні 100 потужних генераторів

Голова МЗС Франції Катрін Колонна назвала російський ракетний терор воєнним злочином.

Франція надала Україні 100 потужних генераторів
Катрін Колонна
Фото: EPA

Франція направила до України 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила у Twitter голова МЗС Франції Катрін Колонна.

"100 французьких генераторів вже на шляху до України. Нагадуємо, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами", – наголосила Колонна.

 

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон назвав будь-який удар по цивільній інфраструктурі воєнним злочином, який не може залишатися безкарним. 

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