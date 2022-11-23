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Макрон про масовану ракетну атаку Росії: Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином

Президент Франції наголосив, що такий злочин "не може залишатися безкарним".

Макрон про масовану ракетну атаку Росії: Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на масовану російську ракетну атаку по Україні 23 листопада.

Як ідеться в повідомленні Макрона у Twitter, атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином.

"Сьогодні були масовані обстріли України, внаслідок чого більша частина країни залишилася без води та електрики. Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не може залишатися безкарним", - наголосив президент Франції.

Нагадаємо, сьогодні Росія вдарила по Україні 67 крилатими ракетами повітряного Х-101/Х-555 і морського базування "Калібр". Українська ППО змогла знищити 51 повітряну ціль.

В Міненерго повідомили, що в результаті обстрілів були знеструмлені всі атомні електростанції та більшість теплових та гідроелектростанцій.

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