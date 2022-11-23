Президент Хорватії виступив проти тренувань ЗСУ хорватською армією, – ЗМІ

Дозвіл на участь Хорватії в місії ЄС все ще можна отримати. Для цього потрібні голоси двох третин Сабора.

Президент Хорватії Зоран Міланович виступив проти тренувань військових Збройних сил України на території його країни в межах місії Євросоюзу. Він відповів відмовою на лист міністра оборони Маріо Баножича, в якому йшлося про те, що хорватська армія готова брати участь у навчанні українців, пише видання Vecernji List.

За даними журналістів, президент у листі сказав, що вважає обставини участі хорватських військових у тренувальній місії ЄС "незрозумілими" і "невиправданими".

Також він заявив, що Баножич нібито не має права ініціювати участь Хорватії в місії, тому він очікує на звернення уряду чи парламенту.

"У проєкті рішення конкретно не вказано ні діяльність, яку будуть вести члени хорватської армії за кордоном, ні дії чи заходи, що будуть здійснюватися військовослужбовцями Збройних сил України на території Хорватії", – йдеться у листі.

Крім того, він сказав, що Україна не внесена до списку дружніх до Хорватії держав, а тренування можна проводити тільки з військами дружніх країн.

Як пише ZN.ua, міністр оборони Баножич заявив, що обʼєктивних причин для відмови президента він не бачить. Але тепер потрібно, щоб за тренування українців хорватською армією проголосували дві третини парламенту.

Тренувальна місія Євросоюзу передбачає навчання українських військових у декількох країнах блоку.

Президент Хорватії і раніше робив сумнівні висловлювання. У квітні він назвав "штриканням ведмедя ручкою в око" членство Фінляндії та Швеції в НАТО.

Ще до цього прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович припинив всі контакти з президентом Зораном Мілановичем. Він заявив про зв'язок президента з колишньою югославською секретною службою, а також звинуватив Мілановича в тому, що він маніпулятор і вандал і “людина з проросійськими поглядами”.