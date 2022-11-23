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П'ятеро людей загинули під час ракетного обстрілу сирійського міста Аазаз, – Reuters

Стільки ж осіб отримали поранення.

П'ятеро людей загинули під час ракетного обстрілу сирійського міста Аазаз, – Reuters

Унаслідок ракетного обстрілу утримуваного повстанцями міста Аазаз на північному заході Сирії загинули п'ять мирних жителів і ще п'ятеро отримали поранення.

Про це пише Reuters з посиланням на медсестру лікарні та активіста.

Серед загиблих були дитина та четверо чоловіків.

Інцидент стався неподалік турецького кордону після атаки турецьких безпілотників і військових літаків на курдське ополчення YPG в Сирії протягом останніх днів. Туреччина та YPG (Загони народної оборони) посилили удари, унаслідок яких загинули мирні жителі з обох боків кордону.

Туреччина заявила, що її військові літаки знищили 89 цілей у Сирії та Іраку в неділю. 184 бойовики були знищені під час операцій проти YPG і “Робітничої партії Курдистану” (PKK) у неділю та понеділок.

Операція, проведена вихідними, була помстою  Анкари за теракт у Стамбулі минулого тижня, унаслідок якого загинуло шість людей і в якому влада звинуватила бойовиків. Ніхто не взяв на себе відповідальність, а PKK і Cирійська демократична армія (SDF) свою причетність заперечують.

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