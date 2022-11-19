У Болгарії перед судом постали 5 осіб, яких звинувачують у підтримці теракту в центрі Стамбула

У Болгарії п'ятьох осіб обвинувачують у підтримці терористичних актів у зв'язку з вибухом у центрі Стамбула, повідомляє Reuters.

Відповідні обвинувачення висунула прокуратура, розповів головний прокурор Болгарії Іван Гешев.

Цього тижня болгарський спецназ затримав трьох чоловіків молдавського походження, а також чоловіка та жінку сирійського курдського походження. Це результат розслідування та тісної співпраці з прокуратурою Туреччини.

За словами Гешева, затриманим пред'явили обвинувачення за підтримку терористичних актів в іншій країні (теракт у Стамбулі) та за торгівлю людьми.

19 листопада під час закритого засідання болгарський суд постановив, що четверо чоловіків перебуватимуть під вартою до суду за звинуваченням у торгівлі людьми, оскільки нема достатньо доказів у справі про підтримку терористичної діяльності.

Водночас прокурори не просили суд залишити жінку під вартою через її стан здоров'я.

За інформацією BGNES, один із затриманий нелегально проживав у Болгарії.

"У суді з'ясувалося, що у арабського громадянина було знайдено якийсь телефон, на якому були розмови про людину, яка, на думку турецької влади, була причетна до вибуху в Стамбулі. Це єдиний зв'язок", - сказала журналістам адвокат трьох громадян Молдови.

Нагадаємо, 13 листопада на головній пішохідній вулиці столиці Туреччини стався вибух.

Станом на вечір того дня, за інформацією віце-президента Туреччини Фуата Октая, кількість загиблих становила шестеро осіб, поранених налічувалася 81 особа.