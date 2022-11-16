Раді ЄС пропонують приєднати Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгенської зони

Рада Євросоюзу отримала офіційну пропозицію від Єврокомісії приєднати Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгенської зони, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісарка Ілва Йоганссон під час брифінгу в Брюсселі повідомила, що представила комюніке із повною підтримкою щодо приєднання цих трьох держав.

Йоганссон додала, що Болгарія, Румунія та Хорватія заслуговують на всі привілеї зони, і що вони відповідають всім необхідним критеріям.

"У них інфраструктура і необхідні засоби для управління зовнішніми кордонами, включаючи можливі безпекові загрози", – сказала єврокомісарка.

Наразі в Шенгені перебуває 22 країни.

Після сьогоднішнього оголошення Єврокомісії Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 8 грудня має проголосувати за повне приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії до Шенгенської зони.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент закликав країни-члени дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгену. За відповідну Постанову проголосували 547 депутатів.

Цьогоріч у лютому президент Франції Емманюель Макрон закликав якнайшвидше реформувати Шенгенську зону у зв'язку з проблемою міграції та загрозою тероризму в Європі.