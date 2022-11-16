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Раді ЄС пропонують приєднати Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгенської зони

Офіційна пропозиція надійшла від Європейської комісії.

Раді ЄС пропонують приєднати Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгенської зони
Фото: president.gov.ua

Рада Євросоюзу отримала офіційну пропозицію від Єврокомісії приєднати Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгенської зони, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісарка Ілва Йоганссон під час брифінгу в Брюсселі повідомила, що представила комюніке із повною підтримкою щодо приєднання цих трьох держав.

Йоганссон додала, що Болгарія, Румунія та Хорватія заслуговують на всі привілеї зони, і що вони відповідають всім необхідним критеріям.

"У них інфраструктура і необхідні засоби для управління зовнішніми кордонами, включаючи можливі безпекові загрози", – сказала єврокомісарка.

Наразі в Шенгені перебуває 22 країни. 

Після сьогоднішнього оголошення Єврокомісії Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 8 грудня має проголосувати за повне приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії до Шенгенської зони.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент закликав країни-члени дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгену. За відповідну Постанову проголосували 547 депутатів.

Цьогоріч у лютому президент Франції Емманюель Макрон закликав якнайшвидше реформувати Шенгенську зону у зв'язку з проблемою міграції та загрозою тероризму в Європі.

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