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Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО

Посли країн НАТО обговорять сьогодні, 16 листопада, на запланованому засіданні ситуацію із влучанням ракет.

Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Фото: Facebook/Ambasada RP w Kijowie

Варшава відкликала свій запит активувати 4 статтю Північноатлантичного договору.

Про це у Twitter повідомила журналістка Тері Шульц.

Представники країн НАТО обговорять сьогодні, 16 листопада, на запланованому засіданні ситуацію із влучанням ракет на територію Польщі, що спричинило загибель двох людей. 

Згодом брифінг з цього приводу проведе Генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Тим часом прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що представники країн-членів НАТО на зустрічі, швидше за все, обговорять прохання щодо посилення ППО на східному фланзі Альянсу, повідомляє Reuters.

"Звісно, що на столі, швидше за все, стоятиме прохання про посилення повітряного простору прикордонних країн", - сказав Хегер.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над додав, що його країна запросить додаткові системи ППО у партнерів.

Як повідомляло видання Sky News, Польща вирішила активувала статтю 4 договору НАТО через інцидент із ракетами. Щоправда, точилися дискусії, звідки було здійснено запуск ракет. 

Нагадаємо, стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін.

Вночі 16 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час засідання в середу Північноатлантичної Ради у Брюсселі на рівні послів представник країни, ймовірно, виступить з пропозицією про застосування 4-ї статті Договору про НАТО щодо проведення союзницьких консультацій.

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