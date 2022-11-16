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Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден

Сполучені Штати та їхні союзники у НАТО розслідують вибух.

Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Фото: UPA/UPG

Сполучені Штати та їхні союзники у НАТО розслідують вибух, у результаті якого загинули двоє людей у Польщі, але перша інформація свідчить про те, що він міг бути спричинений не ракетою, випущеною з Росії.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише Reuters.

Байден виступив після екстреної зустрічі світових лідерів на Балі.

Відповідаючи на запитання, чи ще зарано говорити про те, що якась ракета була випущена з Росії, Байден відповів, що траєкторія свідчить про інше.

“Є попередня інформація, яка це спростовує. Я не хочу цього говорити, поки ми повністю не розслідуємо це, але малоймовірно... що це було випущено з Росії, але ми побачимо”, – сказав президент США.

США та країни НАТО проведуть повне розслідування, перш ніж діяти, додав він.

Заява залишила відкритими низку запитань, зокрема, чи мав на увазі Байден, що “Росія, ймовірно, взагалі не винна у вибуху”. У Білому домі не прокоментували слова президента.

Водночас Байден засудив Росію за посилення ракетних атак в Україні, назвавши нещодавні удари та жертви серед цивільного населення “абсолютно безсовісними”.

Нагадаємо, під час засідання 16 листопада Північноатлантичної Ради у Брюсселі на рівні послів представник Польщі, ймовірно, виступить з пропозицією про застосування 4-ї статті Договору про НАТО щодо проведення союзницьких консультацій. Згідно зі статтею 4 установчого договору альянсу, учасники можуть порушувати будь-яке питання, що викликає занепокоєння, особливо щодо безпеки країни-члена.

Польща говоритиме про ракетний удар і на засіданні Радбезу ООН сьогодні.

О 15:40 15 листопада у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета, унаслідок загинуло двоє громадянин Польщі. 

Пізніше у МЗС країни заявили, що ракета була російського виробництва.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО. Він також заявив, що станом на зараз немає однозначних доказів того, хто запустив ракету, яка потрапила на територію Польщі.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що причини вибуху російської ракети у Польщі встановлять міжнародні експерти, яких запросила Варшава.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пропонує провести саміт НАТО за участі України для визначення подальших спільних дій.

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