Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні

Польща порушить питання ракетного удару на засіданні Ради Безпеки ООН у середу.

Про це повідомив посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський.

“У середу, на післяобідньому засіданні Ради Безпеки ООН, я представлю польську позицію щодо поточної ситуації”, – написав Щерський у Twitter.

We środę na popołudniowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawię polskie stanowisko wobec obecnej sytuacji — Krzysztof Szczerski (@KSzczerski) November 15, 2022

Нагадаємо, під час засідання 16 листопада Північноатлантичної Ради у Брюсселі на рівні послів представник Польщі, ймовірно, виступить з пропозицією про застосування 4-ї статті Договору про НАТО щодо проведення союзницьких консультацій.

Згідно зі статтею 4 установчого договору альянсу, учасники можуть порушувати будь-яке питання, що викликає занепокоєння, особливо щодо безпеки країни-члена.

о 15:40 15 листопада у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета, унаслідок загинуло двоє громадянин Польщі.

Пізніше у МЗС країни заявили, що ракета була російського виробництва.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО. Він також заявив, що станом на зараз немає однозначних доказів того, хто запустив ракету, яка потрапила на територію Польщі.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що причини вибуху російської ракети у Польщі встановлять міжнародні експерти, яких запросила Варшава.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пропонує провести саміт НАТО за участі України для визначення подальших спільних дій.