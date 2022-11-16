Польща має бути готовою до атаки з боку Росії на інформаційному полі.

Причини вибуху російської ракети у Польщі встановлять міжнародні експерти, яких запросила Варшава.

Про це під час брифінгу заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, пише Укрінформ.

“Ми працюємо над з’ясуванням усіх причин, які мали місце, і всього, що сталося під час цієї події, разом з міжнародними експертами, яких ми запросили до нашого кола експертів, які вже декілька годин працюють в цьому місці”, – заявив Моравецький.

Він нагадав, що уряд Польщі вирішив підняти бойову готовність окремих підрозділів ЗС Польщі з особливим врахуванням контролю над повітряним простором країни. Бойову готовість підвищено також і в інших польських службах - поліції, Прикордонній та Пожежній службі, а також спецслужбах країни.

Моравецький також підкреслив, що Польща має бути готовою до атаки з боку Росії на інформаційному полі, зокрема її маніпуляції і дезінформації навколо цієї події.

Нагадаємо, о 15:40 15 листопада у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета, унаслідок загинуло двоє громадянин Польщі. Пізніше у МЗС країни заявила, що ракета була російського виробництва.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО.

Окрім того, Польща підвищує боєготовність деяких військових підрозділів і вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 статуту НАТО, що передбачає проведення консультацій.