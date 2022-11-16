У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Лавров звинуватив Захід у спробі "політизувати" саміт G20 через згадку про Україну
Лавров звинуватив Захід у спробі "політизувати" саміт G20 через згадку про Україну
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки
Голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки
ЗСУ зіткнулися з окупантами біля Білогорівки на Донеччині, – ISW
ЗСУ зіткнулися з окупантами біля Білогорівки на Донеччині, – ISW
У Мелітополі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його стан дуже важкий
У Мелітополі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його стан дуже важкий
ЗСУ вдарили по окупантах та техніці ворога в Олешках на лівому березі Дніпра
ЗСУ вдарили по окупантах та техніці ворога в Олешках на лівому березі Дніпра
Франція готується до прямої конфронтації з Росією
Франція готується до прямої конфронтації з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

Причини вибуху російської ракети у Польщі встановлять міжнародні експерти

Польща має бути готовою до атаки з боку Росії на інформаційному полі.

Причини вибуху російської ракети у Польщі встановлять міжнародні експерти
прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Причини вибуху російської ракети у Польщі встановлять міжнародні експерти, яких запросила Варшава.

Про це під час брифінгу заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, пише Укрінформ.

“Ми працюємо над з’ясуванням усіх причин, які мали місце, і всього, що сталося під час цієї події, разом з міжнародними експертами, яких ми запросили до нашого кола експертів, які вже декілька годин працюють в цьому місці”, – заявив Моравецький.

Він нагадав, що уряд Польщі вирішив підняти бойову готовність окремих підрозділів ЗС Польщі з особливим врахуванням контролю над повітряним простором країни. Бойову готовість підвищено також і в інших польських службах - поліції, Прикордонній та Пожежній службі, а також спецслужбах країни.

Моравецький також підкреслив, що Польща має бути готовою до атаки з боку Росії на інформаційному полі, зокрема її маніпуляції і дезінформації навколо цієї події.

Нагадаємо, о 15:40 15 листопада у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета, унаслідок загинуло двоє громадянин Польщі. Пізніше у МЗС країни заявила, що ракета була російського виробництва.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО.

Окрім того, Польща підвищує боєготовність деяких військових підрозділів і вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 статуту НАТО, що передбачає проведення консультацій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також