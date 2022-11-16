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Зеленський обговорив з Дудою інцидент з російською ракетою

Президент України висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі.

Зеленський обговорив з Дудою інцидент з російською ракетою
Анджей Дуда і Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом Польщі Анджеєм Дудою

Він висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. 

“Також обговорили наявну інформацію та з’ясовуємо всі факти. Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищені від держави-терориста”, – написав Зеленський у Телеграмі.

Нагадаємо, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей. Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО.

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