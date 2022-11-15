Уряд виділить 100 мільйонів гривень для першочергового відновлення Херсонщини, - Шмигаль

Станом на 14 листопада є інформація про знищення або пошкодження понад 3 тисяч об’єктів житлової та нежитлової інфраструктури.

Уряд починає оперативну програму відновлення деокупованої Херсонської області.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Перш за все Уряд сьогодні виділить 100 мільйонів гривень для першочергового відновлення Херсонщини. Кошти направляємо на закриття критичних потреб регіону”, - повідомив Шмигаль на засіданні уряду.

Він додав, що територія Херсонщини максимально замінована, складність мінно-вибухових загороджень є чи не найбільшою серед усіх деокупованих територій.

Наразі там працює 10 піротехнічних підрозділів Нацполіції та 17 підрозділів ДСНС. Пріоритет - розмінування основних трас та критичної інфраструктури.

На Херсонщині працюють також криміналісти, які вже зафіксували більше 400 воєнних злочинів російських військових.

“Станом на 14 листопада є інформація про знищення або пошкодження понад 3 тисяч об’єктів житлової та нежитлової інфраструктури, в тому числі 123 об’єкти в місті Херсоні. Окупанти зруйнували на Херсонщині 23 заклади охорони здоров’я, 22 заклади освіти, 33 мости, 14 залізничних станцій. Зруйновано об’єкти газо-, електро-, водо- та теплопостачання”, - повідомив голова уряду.

Він додав, що у Херсоні складна ситуація з електроенергією та водопостачанням, як через руйнації, так і через масове мінування, і через викрадення окупантами техніки.

“У Херсоні вже запрацювали перші дві базові станції мобільного зв’язку. До 20 листопада планується відновити зв’язок на всій деокупованій території. Також до кінця року інтернет-провайдери планують повернути інтернет-зв’язок у більшість громад Херсонщини”, - розповів Шмигаль.

Він нагадав, що весь цей час жителям Херсонщини нараховували пенсії та інші виплати. Лише за 15 днів листопада виділено 620 млн гривень на пенсії, 124 млн гривень на різні види соціальної допомоги, 26 млн гривень на субсидії.

Укрпошта вже працює в 79 населених пунктах Херсонщини, два відділення зараз відкриваються в Херсоні, працюють пересувні відділення.

В свою чергу, Ощадбанк та Приватбанк працюють над тим, аби якнайшвидше відновити роботу відділень.

Наразі 157 шкіл Херсонщини працюють дистанційно, з них 87 - заклади на деокупованих територіях. Вже охоплено дистанційним навчанням понад 36 тис. дітей у звільнених громадах, майже 4 тис. вчителів продовжують навчати дітей за українськими програмами.

“Щодо ситуації з медициною. Частина лікарень розграбовані, російські війська покрали машини швидкої допомоги та частину медичного обладнання. Міністерство охорони здоров’я вже зараз завозить мобільні рентгени, ШВЛи та інші необхідні речі. У Херсон планується додатково передати 9 автомобілів швидкої допомоги. Всі останні дні безперебійно завозяться гуманітарні вантажі з лікарськими засобами”, - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, відсьогодні мешканці Херсонської області можуть користуватися послугами мобільного зв’язку навіть при відсутності коштів на рахунках.