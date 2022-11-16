Голова Рахункової палати отримав підозру від НАБУ і подав у відставку (доповнено)

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.

Про це йдеться в дописі Пацкана у Facebook.

Як пояснив очільник Рахункової палати, його установа запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери.

"Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці – наша задача. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими… З "гостинцем"- вручили підозру мені як ініціатору перевірки", - розповів Пацкан.

Він зазначив, що не буде брати участі у влаштовуванні "політичних розбірок" і "закривати очі на безглузде використання коштів".

Доповнено. Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram, що на засіданні бюджетного комітету підтримали заяву Пацкана.

"Далі – зала Ради, це відбудеться вже на цьому тижні. Була дуже довга дискусія щодо подальшої долі пана Пацкана…Незрозуміло було, чи залишається він членом Рахункової (без статусу очільника) після звільнення з поста Голови Рахункової. В результаті прийняли рішення звільняти і з Голови, і з члена Рахункової палати", - уточнив Железняк.

Нагадаємо, раніше у Рахунковій палаті розповіли про порушення під час використання "ковідних" коштів.