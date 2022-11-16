Ринок вторинної нерухомості Івано-Франківська поступово оговтується від стагнації. Пропозицій побільшало, попит зріс, проте не так суттєво, як очікувалося. Експерти вважають, що зараз найкращий час, аби розглянути продаж квартир в Івано-Франківську на вторинному ринку для сім’ї.

Активність на ринку вторинної нерухомості Івано-Франківська

У травні 2022 року ціна на оренду зросла майже на 128%, якщо порівнювати з жовтнем 2021 року. Попит підвищився лише на 42%. Кількість пропозицій скоротилася на 73%. Після відкриття державних реєстрів на початку травня з’явився попит на купівлю житлової нерухомості. Спостерігається кілька тенденцій, які визначають ринок вторинної нерухомості в місті:

● формування відкладеного попиту;

● відсутність кредитування, іпотек, лізингу;

● відсутність законодавчих актів про компенсацію.

Ринок вторинної нерухомості впевнено перемагає житло в новобудовах. Люди вибирають помешкання за принципом «заїжджай і живи».

Хто і за скільки шукає квартири в Івано-Франківську

Основний запит — 1- і 2-кімнатні квартири з площею до 75 м². Мають попит 3- і 4-кімнатні квартири. Купують цілими сім’ями. Таке житло шукають переважно на околицях або в населених пунктах за 5-10 км від Івано-Франківська.

Приватні котеджі також розглядають. Переважно — вихідці з невеликих населених пунктів або заможні люди.

Категорії потенційних покупців

Потенційні покупці зараз ходять на огляди, спілкуються з посередниками, проте не поспішають з купівлею. Найчастіше до останнього етапу (укладання договору купівлі-продажу) все-таки доходять:

Жителі периферії. Безробіття спонукає людей відправлятися до великих міст у пошуку роботи. Молоді сім’ї. Йдеться про тих, хто планував купівлю квартири ще до війни. Гостро тема власного помешкання постає в момент очікування поповнення. Фахівці з інших міст. Багато українських компаній переїхало до західних регіонів на постійне місце праці. ВПО. При цьому лише 26% тимчасово переміщених осіб готові залишатися на новому місці.

Купівлі з метою інвестицій також присутні. Зазвичай — для перепродажу. Власники нових житлових об’єктів розуміють, що після перемоги України попит різко зросте. Він сформує нову цінову політику. Як тільки люди опиняться в повній безпеці й отримають відповідні гарантії, ринок знову запрацює на повну. Тому квартиру або будинок вдасться продати дорожче. З обережністю зараз варто ставитися лише до купівлі житлової нерухомості з метою здачі в оренду.