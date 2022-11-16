​В окупованому Генічеську зникла колаборантка Губарєва, яку призначили "заступницею голови адміністрації"

В окупованому росіянами місті Генічеськ Херсонської області зникла так звана "заступниця голови адміністрації" Катерина Губарєва.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на її чоловіка Павла Губарєва.

За словами Губарєва, його дружина не виходила на зв'язок з 16:30 15 жовтня. Востаннє її бачили в Генічеську біля будівлі "уряду".

"Спроби додзвонитися до Сальдо (екснардеп-зрадник, а нині – гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо, - ред.) щоб дізнатися місцезнаходження Катерини, поки безрезультатні", - написав він у Telegram.

Як повідомлялося, окупаційна "влада" переїхала в Генічеськ після того, як Збройні сили України вигнали російських військових з Херсона.

Катерина Губарєва була "першим міністром закордонних справ" терористичної організації "ДНР" у 2014 році, а після цього довгий час була "депутатом". У 2018 році повідомлялося, що в окупованому Донецьку її було викрадено, а партію Губарєва "рейдерськи захопило угруповання людей Дениса Пушиліна".

"Заступницею голови адміністрації" Херсонської області Губарєву призначили окупанти в червні 2022 року.

Самого Губарєва затримували в березні 2014 року, але вже в травні травня суд відпустив його під підписку про невиїзд. Пізніше Губарєва обміняли на трьох співробітників спецпідрозділу СБУ "Альфа", захоплених у полон сепаратистами в Донецькій області.

У січні 2017 року в Україні розпочали процедуру заочного засудження Губарєва, чиї дії призвели до створення терористичного угруповання "ДНР".

Нагадаємо, 9 листопада окупанти повідомили про смерть "заступника сформованої РФ адміністрації Херсонської області", 45-річного Кирила Стремоусова. За офіційними даними, він загинув у ДТП.