​Росія вчора атакувала Україну 96-ма крилатими ракетами та ударними дронами, - Повітряні сили

За уточненою інформацією 15 листопада 2022 року окупанти атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами "Shahed-136/131", "Оріон", "Орлан-10".

Про це повідомила пресслужба Командування повітряних сил Збройних сил України.

Також зазначається, що протиповітряною обороною було збито 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр"), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 "Shahed-136/131", один БпЛА "Оріон" та один "Орлан-10".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за вчорашню добу Росія вдарила по Україні майже сотнею ракет. Головною ціллю окупантів були об’єкти критичної інфраструктури. На жаль, також зафіксовано влучання у житлові будинки. У Києві внаслідок влучання ракети в будинок загинула жінка. Рятувальники тако повідомляли, що є одна поранена людина.

Внаслідок обстрілів у багатьох областях зникло світло. Також повідомлялося, що в Молдові під час атаки на Україну сталося масштабне відключення світла.

Одна російська ракета впала на території Польщі. Внаслідок цього загинули двоє людей.

СБУ вже назвала російських військових, які можуть бути причетні до обстрілу.